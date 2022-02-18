Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:32

Как известно из истории нашей цивилизации, человечество воевало из-за территорий, пахотных земель, урановых рудников, воды, соли… Но в ХХI веке главным триггером практически всех военно-политических конфликтов стали нефть и подтянувшийся к ней газ. Так или иначе, но именно газовые баталии привели к нынешнему обострению ситуации вокруг Украины, ставшей на пути экспорта российского газа в Европу. Сегодня природный газ играет важнейшую, если не решающую роль в системе энергетической трансформации Евросоюза.

Проблема ЕС на данном этапе заключается в том, что в настоящее время Европа импортирует около 90 процентов необходимого ей газа (причем более половины этого объема поставляет Россия) и намерена в ближайшие годы, как указано в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США», эту долю увеличить. Однако резко обострившаяся ситуация на треке Запад - Россия, в эпицентре которой находится Украина, нарушила гармонию поставок, вследствие чего в Европе возник острый дефицит газа, цены на него многократно росли и, судя по всему, опускаться до значений 2020 года явно не собираются. Еврокомиссия, естественно, следит за стабильностью и безопасностью энергоснабжения ЕС, предпринимая профилактические меры на тот случай, если в обстановке нынешней напряженности Россия попробует создать Европе проблемы со снабжением газом. Как отметила пресс-секретарь ЕК Дана Спинант, чтобы гарантировать достаточное снабжение энергией, в частности газом, и обеспечить потребности, которые могут возникнуть в ЕС в предстоящие зимние недели, были налажены контакты со многими международными партнерами. В частности, тема обеспечения газом на краткосрочную перспективу Еврокомиссия обсуждала с партнерами-производителями в США, Катаре, Египте, Азербайджане и Нигерии. Контакты с отдельными партнерами осуществляла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, диалог с Азербайджаном вела член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

В Еврокомиссии подчеркивают интенсивность обсуждений между США и ЕС, в ходе которых Вашингтон гарантировал европейцам поддержку, а также стабильное обеспечение Старого Света сжиженным газом. В Брюсселе надеются, что при 120 танкерах с СПГ, которые США направили ЕС в январе (в эквиваленте это около 10 миллиардов кубометров газа), Евросоюз сможет полностью обеспечить свою энергетическую безопасность. Здесь важно отметить, что поставки сжиженного газа из США в Европу начали возрастать с момента первой отгрузки в апреле 2016 года, и уже в 2021 году экспорт СПГ в ЕС составил более 22 млрд кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. А в январе нынешнего года экспорт СПГ в Европу достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров (4,1 миллиарда евро). Но несмотря на все это, главным экспортером природного газа в Евросоюз по-прежнему остается Россия. По разветвленной системе газопроводов она поставляет «голубое топливо», которое, по мнению ведущих мировых экспертов, намного дешевле сжиженного газа по чисто техническим причинам. Тем не менее Запад всерьез настроен по возможности ограничить свою зависимость от российского газа – как трубопроводного, так и сжиженного. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Евросоюз по-прежнему рассчитывает на возобновляемые источники энергии, которые будет производить сам. В Брюсселе подчеркивают, что речь не только о независимости Евросоюза от внешних источников углеводородов. В результате поэтапного перехода на «чистую» энергию европейцы намерены получить не только экологическую чистоту, но и экономическую выгоду. Но все это – в перспективе. А что Евросоюзу делать здесь и сейчас, когда его газохранилища почти пусты?

Одним из немногих источников трубопроводного газа в Европу является Азербайджан, к которому Запад обратился с предложением увеличить добычу газа для расширения экспорта в Европу. Баку уже сегодня (опережая плановые поставки на два года) ежегодно перекачивает на европейский рынок 10 миллиардов кубометров газа. Это, безусловно, значимый объем для Греции или Болгарии, но не для ЕС. Правда, Азербайджан располагает достаточными резервами для увеличения поставок, однако, в отличие от нефти, экспорт газа можно увеличить только при наличии конкретных потребительских заявок – как известно, перспективные газовые месторождения имеет смысл разрабатывать только при наличии покупателей и долгосрочных контрактов. Но Брюссель, который не хочет обременять себя долгосрочными обязательствами, перешел по настоянию Еврокомиссии на своповые поставки, что во многом и стало причиной нынешнего газового кризиса.