Залкалиани: в Мюнхене проходит отдельная панельная дискуссия по Южному Кавказу

«На данный момент все международное сообщество сфокусировано на Украине, Мюнхенская конференция целиком посвящена Украине, и тот факт, что по Южному Кавказу проходит отдельная панельная дискуссия, где позиция Грузии крайне важна для наших партнеров, – это очень серьезное послание от наших партнеров», – заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает 1Tv.ge.

По его словам, он рассказал об инициативе премьер-министра Грузии, которую Ираклий Гарибашвили представил с трибуны Генассамблеи ООН.

«В частности, наша инициатива, подразумевающая инициативу мирного соседства на Южном Кавказе, — это предложение нашим соседям превратить Тбилиси в некую диалоговую площадку, где будут обсуждаться конкретные проекты», — сказал Залкалиани.