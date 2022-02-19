Блинкен: для встречи с Лавровым нужно, чтобы Россия не нападала на Украину
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что намерен встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля. Об этом американский чиновник заявил в интервью телеканалу «Дождь».
«У нас запланирована встреча 24 февраля, в конце следующей недели в Европе. Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину», - отметил госсекретарь США.
По его словам, Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации по ситуации вокруг России и Украины.
«Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», - сказал Блинкен.
По его словам, у американской стороны есть информация, что президент России Владимир Путин принял решение проявить агрессию в отношении Украины, заметил представитель США.
«Как сказал президент США Джо Байден, на основании имеющейся у нас информации похоже, что президент Путин действительно принял решение вновь осуществить агрессию против Украины, но до самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение...» - объяснил госсекретарь Соединенных Штатов.