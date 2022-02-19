Блинкен: для встречи с Лавровым нужно, чтобы Россия не нападала на Украину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что намерен встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля. Об этом американский чиновник заявил в интервью телеканалу «Дождь».

«У нас запланирована встреча 24 февраля, в конце следующей недели в Европе. Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину», - отметил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон вполне уверен в разведывательной информации по ситуации вокруг России и Украины.