Глава МВД Украины, депутаты Рады и журналисты попали под обстрел на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, депутаты от правящей партии «Слуга народа» и зарубежные журналисты попали под обстрел в Донецкой области. Они прибыли на осмотр позиций украинских военных. По словам главы фракции «Слуги народа», который был в группе, обстрел велся из минометов. Группа укрылась в блиндаже и переждала обстрел, передает РБК со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его словам, обстрел велся из минометов. Никто не пострадал. Среди журналистов были сотрудники CNN, Fox News, Washington Post, New York Times и других медиа.

Пресс-секретарь партии «Слуга народа», депутаты от которой были среди попавших под обстрел, Юлия Палийчук сообщила, что все были эвакуированы в укрытие.