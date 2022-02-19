Блинкен: заявления российских властей оскорбительны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь » назвал оскорбительными заявления российских властей о геноциде на территории Украины, передает Gazeta.ru

«Идея о — цитирую — «геноциде» абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит, а чего не происходит», - сказал госсекретарь.

По его словам, Россия ведет себя очень нелогично и активно занимается «фабрикацией провокаций», которые использует для «оправдания военного вмешательства» как на Донбасс, так и в Украину.

«Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран. А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние 8 лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике», - подытожил Блинкен.