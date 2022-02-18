Байден готов встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью телеканалу «Дождь» госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам главы американской дипломатии, Байден готов к встрече с Путиным, если переговоры будут продуктивны.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», - уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.