Байден готов встретиться с Путиным
Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью телеканалу «Дождь» госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам главы американской дипломатии, Байден готов к встрече с Путиным, если переговоры будут продуктивны.
«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», - уточнил Блинкен.
Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.