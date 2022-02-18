Саудовская Аравия рассчитывает на встречу с Ираном несмотря на разногласия

«Власти Саудовской Аравии ожидают проведение пятого раунда переговоров с руководством Ирана, которые, как сообщалось ранее, могут пройти в ближайшее время в столице Ирака». Об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

По его словам, Королевство рассчитывает на проведение пятого раунда консультаций с Ираном, несмотря на отсутствие существенного прогресса на текущий момент.

«Мы надеемся, что у иранского руководства есть реальное желание найти новую форму взаимодействия. Мы заинтересованы в нормализации отношений с Ираном, и это вполне возможно при условии коренных изменений в регионе», - указал дипломат.

Напомним, что ранее 28 января посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил о том, что пятый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом пройдет в ближайшее время в Багдаде.