Украина заявила о прибытии самолета с оружием из Канады
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну из Канады самолета с оружием, передает «Интерфакс».
«Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники», - написал Резников в Twitter.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Оттава приняла решение о поставках Киеву летальных вооружений на сумму $6,1 млн и представлении 500 млн финансовой помощи с учетом обострения ситуации вокруг Украины.