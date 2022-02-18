Рядом с пляжем в Майами-Бич в американском штате Флорида в воду упал вертолет, два человека госпитализированы, передает РИА Новости.

По данным полиции штата, два человека, находившихся в вертолете, были доставлены в больницу.

На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.

Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.