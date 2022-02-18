На пляже в Майами упал вертолет видео
Рядом с пляжем в Майами-Бич в американском штате Флорида в воду упал вертолет, два человека госпитализированы, передает РИА Новости.
По данным полиции штата, два человека, находившихся в вертолете, были доставлены в больницу.
На видео крушения, которое опубликовала полиция, видно, что в этот момент на пляже и в воде находилось множество людей.
Сообщается, что место происшествия перекрыто на время работы экстренных служб.
This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022
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