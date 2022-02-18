Вучич: Сербия никогда не вступит в НАТО и продолжит сотрудничать с Россией и Китаем

«Сербия никогда не вступит в НАТО, останется нейтральной, а также будет развивать отношения с Россией и Китаем». Об этом заявил на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

По его словам, народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию.

Сербский лидер также отметил, что страна остается на европейском пути, будет строить отношения с США, но не собирается портить отношений с Россией и Китаем.