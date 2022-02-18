В Наримановском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, передает АПА.

По информации СМИ, автомобиль марки Hyundai сбил переходящую дорогу женщину. В результате инцидента она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Отмечается, что совершивший ДТП мужчина является сотрудником посольства России в Азербайджане. Также в полиции сообщили, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.