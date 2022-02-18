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Азербайджанские парламентарии настолько плотно заняты принятием разного рода новых запретов, что не заметили, как старые запреты в стремительно меняющемся мире, стали выглядеть совершенно абсурдными. Одним из таких запретов касается вождение автомобиля без доверенности от владельца машины. Анахронизм, доставшийся с советского прошлого, когда автомобиль был сказочной роскошью, и требовались какие-то механизмы обнаружения этой роскоши, когда его угоняли. Порой вопрос отсутствия или просроченной доверенности решалось взяткой редким корыстным работникам ГАИ. Но теперь настали времена цифровых технологий. Дорожная полиция использует планшеты, технологии мгновенной идентификации, GPS, электронную базу данных и пр. Уже во всем мире и большинстве стран СНГ, лет как 10 отменили обязательные доверенности на вождение. Водители получили законное право управлять чужим авто без доверенности. ГАИ не имеет право проверять этот документ на дорогах и штрафовать за ее отсутствие. Так везде, но не в Азербайджане…. «Время доверенностей на вождение, включая генеральные доверенности, которыми повсеместно производят куплю-продажу машин, давно минуло», - сказал haqqin.az эксперт по сфере транспорта Эльмаддин Мурадлы.

«Видимо, этот рудимент советского законодательства сохранился за счет стараний лоббистов из нотариальной системы, которая заинтересована в заверке разного рода документов. Сегодня тысячи людей сталкиваются с совершенно не обоснованными проблемами из-за доверенностей. Человек продал машину по доверенности, и когда его уже бывшая машина попадает в ДТП, то он сталкивается с очень большими проблемами, так как машина остается зарегистрированной на его имя. Или, когда человек продавший машину по генеральной доверенности разводится с женой. Суд выносит решение о разделе имущества, включая автомобиль, которая продана другому человеку. Таких абсурдных историй масса», - сказал эксперт. По его словам, есть общепризнанное во всем мире правило: владелец автомобиля на свое усмотрение, без какой-либо документации может передать машину на вождение другому человеку. Так же предприятие может нанять водителя для служебной машины без выдачи ему доверенности. «У нас же часто происходят смешные случаи, когда муж передал водить машину жене, а сам ехал вслед на другой машине. Дорожная полиция остановила и оштрафовала его жену за вождение без доверенности. Никакие уговоры о том, что владелец машины решил ехать вслед на другом автомобиле, чтобы поговорить с другом не возымели действие. Штраф и все! То же самое происходит с «трезвым водителем», когда человек поручает другому водителю отогнать машину на стоянку. По дороге его останавливает ГАИ и.... отвозит машину на стоянку, но уже на штрафную», - заявил Мурадлы.

Он отметил, что сейчас система дорожной полиции оснащена самой современной системой отслеживания и поиска угнанных машин. Все данные на пропаже машины моментально отображается на гаджетах инспекторов ГАИ. «Много раз был свидетелем того, как буквально за 1,5 -2 часа сотрудники полиции находили угнанную машину. При такой оперативности нет никакого смысла мучать тысячи людей бессмысленной документацией доверенностями. В судах масса дел, связанных со страховками и доверенностями. Страховые компании через суды требуют назад сумму за погашение ущерба, если выясняется, что за рулем машины была жена владельца машины, без доверенности на вождение от мужа. Интересно, что когда дело касается раздела имущества, то суды признают право обоих супругов на автомобиль без всяких доверенностей. Думаю, что пора отодвинуть в сторону корпоративные интересы нотариальных лоббистов провести модернизацию закона о правилах дорожного движения, в частности изъять пункт о доверенности на вождение. Право доверять автомобиль другому лицу можно предусмотреть в обязательном страховании ответственности водителя. Такой порядок уже не тенденция, а практика во всем мире. Доверенность может быть нужной только в случае, когда необходимо забирать машину из штрафной стоянки, при прохождении технического осмотра или при продаже машины доверенным человеком. Но требование массовой обязательной доверенности на вождение лишено всякого смысла», - сказал он.