Байден созывает Совет нацбезопасности из-за Украины

Президент США Джо Байден инициировал заседание Совета национальной безопасности по вопросу Украины. Совещание запланировано на воскресенье, 20 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер обеспокоен тем, насколько сейчас высок риск вторжения России в Украину.

«Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение на Украину в любое время», - приводит слова Псаки украинское издание «Корреспондент.net».

По ее словам, глава Белого дома уже проинформирован о результатах встреч вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.