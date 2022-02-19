На случай санкций: в Россию завезли 50 тонн долларов

По мнению экспертов, российские кредитные организации боятся западных санкций, которые могут спровоцировать сложности в безналичных расчетах.

Финансовые аналитики рассказали о рекордном ввозе валюты российскими банками в РФ. По их подсчетам, ввезено валюты на $4,97 млрд наличными, сообщают российские «Известия».

Средний показатель ввоза составляет около двух миллиардов ежемесячно, соответственно объем увеличился в 2,5 раза. Вес $4,97 млрд стодолларовых купюр составляет 50 тонн. Отмечается, что большее количество наличности ввозилось только в конце марта 2020 года на фоне пандемии и во время кризиса 2014 года.

Специалисты напомнили, что на фоне обострения ситуации на востоке Украины Запад угрожает отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) и ограничить доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям.