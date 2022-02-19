Премьер Британии считает, что Европа на пороге крупнейшей с 1945 года войны

«Вторжение» России в Украину может обернуться крупнейшей войной в Европе с 1945 года. Как сообщает РБК, об этом заявил в интервью BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — отметил Джонсон.

Премьер Великобритании считает, что «вторжение» неизбежно — на это указывают «улики, которые нельзя приукрасить». При этом, по его словам, Россия уже начала «в каком-то смысле» выполнять план по нападению.

Российские войска могут войти в Украину не только через Донбасс, но и из Беларуси и окрестностей Киева, сообщил Джонсон со ссылкой на данные разведки от президента США Джо Байдена.