Носит важный характер: президент Израиля о своем визите в Турцию

На прошлой неделе Израиль посетила турецкая делегация в составе Ибрагима Калына, пресс-секретаря и советника президента Турции, и заместителя министра иностранных дел Турции Садата Унала. Визит состоялся в рамках подготовки встречи главы еврейского государства Ицхака Герцога с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая запланирована на 9 марта в Анкаре.

"Турция и Израиль обладают большим влиянием в регионе. Стороны пришли к единому мнению, что нормализация отношений между странами может способствовать стабильности в регионе", — говорится в совместном заявлении, распространенном после переговоров израильской и турецкой сторон.

Также отмечается, что во время переговоров с турецкой делегацией в зал неожиданно зашел Ицхак Герцог и приветствовал гостей из Анкары. Президент Израиля отметил, что его визит в Турцию носит важный характер. Представители Анкары заверили, что народ Турции и президент лично будут рады принять главу еврейского государства. Они также заверили, что визит пройдет на самом высоком уровне.

Поездка Ицхака Герцога в Турцию станет первым визитом израильского гостя столь высокого ранга в Анкару за многие годы. Ожидается, что его переговоры с Эрдоганом в Анкаре ознаменуют нормализацию отношений между странами. Вероятно, что после визита Герцога два государства объявят о возвращении послов.

Запланировано, что перед визитом в Турцию Герцог посетит Грецию и Кипр с тем, чтобы заверить союзников, что улучшение отношений с Анкарой не скажется на партнерстве с ними.