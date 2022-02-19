«Важен сам факт вакцинации»: нобелевский лауреат призвал вакцинироваться любым препаратом

Проживающий в США всемирно известный турецкий ученый, лауреат Нобелевской премии, профессор Азиз Санджар призвал не ставить различий между препаратами для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

В беседе с Anadolu Санджар отметил, что важен сам факт вакцинации, что снижает риск летальности и тяжелого течения болезни.

«Не надо ставить различий между вакцинами, будь то китайская, турецкая или любая другая. Когда приходит срок, нужно становиться в очередь в медучреждении. В США вводят BioNTech, разработанный турецкими специалистами из Германии, Moderna и Johnson&Johnson. Никто не спрашивает у вас, какую вы вакцину хотите. Лично мне ввели Moderna. Главное, сам факт вакцинации», - сказал ученый.

По его словам, легкое течение болезни при штамме «омикрон» достигается также благодаря тому, что большинство заразившихся ранее проходили вакцинацию от коронавируса.