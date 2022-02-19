Икрам Нур, автор haqqin.az 10:58

В Индию с 3-дневным визитом посетил командующий саудовскими сухопутными войсками генерал Фахд бин Абдалла Мухаммед аль-Мутайр. Индийские обозреватели назвали этот визит «историческим» и заговорили о «переломном моменте в саудовско-индийских отношениях» в противовес Пакистану, с которым Эр-Рияд имеет давние связи. Не раз за последние месяцы доводилось говорить о том, что дипломатия саудитов серьезно сбавила обороты. А на фоне внешнеполитической активности своего основного конкурента в Заливе – Объединенных Арабских Эмиратов – и вовсе выглядит достаточно бледно. Но Эр-Рияд не утратил способности делать сильные шаги, и визит генерала аль-Мутайра в Индию – тому подтверждение.

В индийской прессе ликование. Дескать, этот визит – свидетельство того, что Саудовская Аравия намерена понизить связи с Пакистаном и сделать акцент на сотрудничестве с Индией. Что, понятное дело, серьезно меняет карту сдержек и противовесов как в Южной Азии, так и в Персидском заливе. И меняет если не кардинально, то весьма основательно, ведь говоря о Пакистане, непременно необходимо держать в уме Китай, который тоже тесно сотрудничает с саудитами в военной сфере. Интриги добавляет и то, что в 2021 году Нью-Дели стал вторым по величине торговым партнером Эр-Рияда, а это всегда ведет к тому, что чисто экономические двусторонние отношения неизбежно начинают трансформироваться в нечто большее, примеров тому – не счесть. К тому же, визит аль-Мутайра проходит на фоне нового витка антимусульманской кампании в Индии – для Королевства, постоянно претендующего на роль лидера исламского мира, визит высокопоставленного генерала в такой момент выглядит несколько, мягко говоря, сомнительно. Кстати, индийские пропагандисты активно используют этот момент, привязывая к нему и историю о том, что в августе 2020 года Эр-Рияд не поддержал протест Пакистана из-за отмены Нью-Дели 370 статьи индийской конституции в отношении штата Джамму и Кашмир.

«Раз саудовцы промолчали тогда и не придают значения ограничению прав индийских мусульман сейчас – значит, мы все делаем правильно. И опасения, что эти шаги вызовут негативную реакцию исламского мира – явно преувеличены», - говорят они. В их изложении картина вообще выглядит необычайно благостно – Эр-Рияд отвернулся от Пакистана, а развивая экономические связи с саудитами, индусам удастся в Королевстве «подвинуть» позиции Китая. Но – гладко это выглядит только в статьях, которые публикуют проправительственные индийские издания. Да, действительно, Исламабад был откровенно раздражен позицией саудитов по вопросу изменения статуса штата Джамму и Кашмира, превращающее мусульманское большинство в нем в «граждан второго сорта». Да, Исламабад отказался участвовать в йеменской авантюре Эр-Рияда. И, как оказалось, поступил совершенно правильно, поскольку саудиты в йеменском болоте окончательно увязли – первая масштабная «демонстрация мускулов» вооруженных сил Королевства обернулась оглушительным фиаско. Возник определенный люфт, которым Индия оперативно воспользовалась: сначала Нью-Дели выступил с поддержкой Саудовской Аравии после ракетных атак йеменских хуситов по Джидде, что очень понравилось Эр-Рияду, а затем в Королевство с официальным визитом прибыл командующий индийской армии, генерал Манодж Мукунд Нараван. Но ни «дипломатия генералов», ни рост взаимного товарооборота и инвестиций за последние годы не привели к стратегическому сближению и каким-то серьезным контрактам в военно-технической сфере. После фактического «развода» с Вашингтоном, Эр-Рияд пристально присматривался к Нью-Дели, примеряя его в качестве партнера развития собственного самодостаточного военно-промышленного комплекса – и ничего интересного, того, что не мог бы предложить Китай, в Индии не обнаружил.