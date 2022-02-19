Зеленский рассказал о трагедии Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал напряженность в отношениях с Россией трагедией двух стран. В интервью телеканалу CNN он напомнил, что раньше у россиян и украинцев были хорошие отношения.

«Это трагедия и для россиян, у которых раньше были хорошие отношения с Украиной», — приводит его слова американский телеканал.



Зеленский, кроме того, заявил о необходимости введения санкций против России, «чтобы они знали, что произойдет, если они начнут войну».