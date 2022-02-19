Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:16

Вашингтон не поддерживает антиталибский Фронт национального сопротивления (ФНС) Ахмада Масуда-младшего, который ведет вооруженную борьбу против движения Талибан. Об этом заявил в ходе семинара в американском Институте мира специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст. Близится весна, что в Афганистане с 1979 года означает только одно – новую вспышку междоусобной войны. Освобождаются от снега тайные горные тропы, по которым передвигаются боевики, начинает зацветать «зеленка» - сущее проклятие любой иностранной армии в Афганистане. Словом, афганская весна – это время готовиться к смертоносным схваткам.

В социальных сетях уже началась перекличка тех, кто с началом весны выступит против талибов. В лидерах – «Исламское государство – Провинция Хорасан» (ИГХ) и Фронт национального сопротивления (ФНС) Ахмада Масуда-младшего. И россыпью – различные этнические формирования таджиков, узбеков и хазарейцев. То есть – повторение ситуации 1990-х, некоторые эксперты прямо предрекают возникновение нового «Северного альянса». Но как невозможно дважды вступить в одну и ту же реку – так невозможно и воскресить «Северный альянс», пусть младший Масуд об этом постоянно намекает. Ведь сколько бы мифов вокруг него не слагали, как бы не формировали легенду о нем – он был результатом не внутриафганского консенсуса против пуштунов из Талибана, а, в первую очередь, детищем негласных соглашений внешних игроков в Афганистане. «Северному альянсу» против талибов помогали все – и США, и Россия, и Иран, и Таджикистан, и Узбекистан. Причем, помогали всерьез и «без дураков», массированными поставками оружия и боеприпасов, отправкой подразделений спецназа и точечными ударами по инфраструктуре Талибана. Многие эпизоды этих операций остаются до сих пор засекречены, а о самой этой истории можно написать целую книгу, которая будет читаться как захватывающий боевик.

И вот что интересно: как только внешние игроки поняли, что с талибами можно договариваться – даже с теми непримиримыми, образца 90-х годов прошлого столетия, энтузиастов джихада, «Северный альянс» тут же сдулся и проиграл. А его лидеры кто был ликвидирован, кто уехал за границу, кто затаился, чтобы вернуться в Афганистан уже на штыках американцев и их союзников. Теперь и такого не будет. И даже не потому, что Томас Уэст прямо заявил, что американцы реинкарнацию «Северного альянса» поддерживать не будут. Просто других реальных игроков, способных поддержать масштабное сопротивление талибам, попросту не существует. Россия, Иран, Турция, Узбекистан, Туркменистан – хоть с оговорками, но не имеют принципиальных противоречий с нынешним правительством Кабула. И надеются разрешить имеющиеся с ним противоречия ко взаимной выгоде – хоть политической, хоть экономической. Для Евросоюза Масуд-младший – фигура романтическая, овеянная красивыми легендами, этакий «афганский Че Гевара», но когда Брюссель оказывал серьезное влияние на Афганистан? В Европарламент его пригласят, несколько хвалебных статей в ведущих изданиях напишут – но оружия и денег не дадут. А США заняли примерно ту же позицию, что и «демон российской революции» Лев Троцкий в период заключения российско-германского Брестского мира 1918 года: Талибан не признаем, ФНС поддерживать не будем, а гражданскую войну в Афганистане нужно заканчивать – но денег на это не дадим. То есть, возвращение активов, которые могли бы преодолеть гуманитарную катастрофу в стране, не планируется. Позиция, мягко говоря, странная. Но выглядит таковой только в том случае, если серьезно относится к заявлениям администрации Байдена о том, что США ушли из Афганистана и возвращаться больше не собираются.