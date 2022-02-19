Пахнет весной, прорывом и нефтью свято место Ирана пустым не останется
18 февраля на улице Тегерана, расположенной в районе Ганг в Сеуле, на постоянной основе повесили флаг Исламской Республики Иран. Теперь знамя Ирана развевается на одной из главных торговых улиц столицы Южной Кореи.
Объяснять связь между Веной и появлением иранского флага в Сеуле – совершенно излишне. Скорейшее размораживание иранских активов в размере 7 миллиардов долларов, которые застряли в южнокорейских банках, является одним из принципиальных условий возобновления ядерной сделки, на чем настаивает Тегеран.
Недовольство Ирана Сеулом в этой связи было столь велико, что верховный лидер Ирана не так давно призывал граждан страны отказаться от приобретения любых южнокорейских товаров, которые тонкой струйкой – но все же постоянно поступали на полки иранских магазинов. От бойкота до появления флага прошло всего три месяца, и теперь уже идут переговоры о возобновлении Южной Кореей закупок иранской нефти.
Об этом же говорят и в Японии. Цутомо Сугимори, председатель Нефтяной ассоциации в Японии и генеральный директор крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Eneos заявил, что его компания рассматривает возможность возобновления импорта нефти из Ирана. По его словам, «для возобновления импорта нефти из Ирана потребуется два-три месяца после реанимации ядерной сделки, чтобы компания могла организовать логистику по страхованию судов и доставке».
Все это было бы попросту невозможным, если бы в Вене, на переговорах по СВПД, не наметился масштабный прорыв. И настроение бизнеса здесь говорит красноречивее, чем заявления политиков. Впрочем, и их риторика претерпела в последние недели кардинальные изменения и теперь просто искрит оптимизмом.
Дело дошло до того, что информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорном процессе в Вене, опубликовало детали готовящегося соглашения. Официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде оценил эту публикацию весьма негативно: «Дезинформация, замаскированная под репортаж, опасна. Текст окончательного соглашения, которое позволит вернуться США в СВПД, будет сильно отличаться от этого искаженного, ничем не подтвержденного варианта, породившего слухи. Это не будет двустороннее соглашение. По мере приближения последних дней переговоров нам стоит ожидать еще больше сплетен».
Но ключевое в его сообщении все же упоминание о «приближении последних дней» - не случайная оговорка. В деталях проект и действительно может отличаться от итогового документа, но то, что все находится на финальной стадии – уже мало у кого вызывает сомнения.
И тут возникает важный вопрос: что будет с ценами на нефть после того, как произойдет поэтапный отказ США от санкций в отношении нефтяного сектора Ирана? Логично предположить, что произойдет их падение. Но это невыгодно странам-экспортерам, и в первую очередь Соединенным Штатам.
И здесь возникает главная интрига ближайших месяцев: в том, что сделка состоится – сомнений не остается. Но кто-то должен будет «заплатить» за избыток предложения нефти на рынке. Добровольно сокращать объемы добычи никого не заставишь. Поэтому – принуждать будут силой. Пока просматриваются два кандидата на такое принуждение – Москва с ее «битвой за Украину» и Багдад с его рукотворным кризисом в Иракском Курдистане.
Это пока только предположения, но, согласитесь, имеющие под собой серьезные основания. Мировой рынок нефти – слишком серьезное дело, чтобы пускать ситуацию на нем на самотек. Не работает здесь и пресловутая «невидимая рыночная рука, которая сама все отрегулирует». Поэтому в Вене пахнет сегодня не только весной и дипломатическим прорывом, но и нефтью. И чем дальше – тем этот запах становится все гуще.