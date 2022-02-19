Пахнет весной, прорывом и нефтью свято место Ирана пустым не останется

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

18 февраля на улице Тегерана, расположенной в районе Ганг в Сеуле, на постоянной основе повесили флаг Исламской Республики Иран. Теперь знамя Ирана развевается на одной из главных торговых улиц столицы Южной Кореи.

Объяснять связь между Веной и появлением иранского флага в Сеуле – совершенно излишне. Скорейшее размораживание иранских активов в размере 7 миллиардов долларов, которые застряли в южнокорейских банках, является одним из принципиальных условий возобновления ядерной сделки, на чем настаивает Тегеран.

Венская сделка возвращает Иран в круг нефтяных лидеров

Недовольство Ирана Сеулом в этой связи было столь велико, что верховный лидер Ирана не так давно призывал граждан страны отказаться от приобретения любых южнокорейских товаров, которые тонкой струйкой – но все же постоянно поступали на полки иранских магазинов. От бойкота до появления флага прошло всего три месяца, и теперь уже идут переговоры о возобновлении Южной Кореей закупок иранской нефти.

Об этом же говорят и в Японии. Цутомо Сугимори, председатель Нефтяной ассоциации в Японии и генеральный директор крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Eneos заявил, что его компания рассматривает возможность возобновления импорта нефти из Ирана. По его словам, «для возобновления импорта нефти из Ирана потребуется два-три месяца после реанимации ядерной сделки, чтобы компания могла организовать логистику по страхованию судов и доставке».

Все это было бы попросту невозможным, если бы в Вене, на переговорах по СВПД, не наметился масштабный прорыв. И настроение бизнеса здесь говорит красноречивее, чем заявления политиков. Впрочем, и их риторика претерпела в последние недели кардинальные изменения и теперь просто искрит оптимизмом.

Дело дошло до того, что информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорном процессе в Вене, опубликовало детали готовящегося соглашения. Официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде оценил эту публикацию весьма негативно: «Дезинформация, замаскированная под репортаж, опасна. Текст окончательного соглашения, которое позволит вернуться США в СВПД, будет сильно отличаться от этого искаженного, ничем не подтвержденного варианта, породившего слухи. Это не будет двустороннее соглашение. По мере приближения последних дней переговоров нам стоит ожидать еще больше сплетен».

А что будет с ценами на нефть после того, как произойдет поэтапный отказ США от санкций в отношении нефтяного сектора Ирана?

Но ключевое в его сообщении все же упоминание о «приближении последних дней» - не случайная оговорка. В деталях проект и действительно может отличаться от итогового документа, но то, что все находится на финальной стадии – уже мало у кого вызывает сомнения.

И тут возникает важный вопрос: что будет с ценами на нефть после того, как произойдет поэтапный отказ США от санкций в отношении нефтяного сектора Ирана? Логично предположить, что произойдет их падение. Но это невыгодно странам-экспортерам, и в первую очередь Соединенным Штатам.

И здесь возникает главная интрига ближайших месяцев: в том, что сделка состоится – сомнений не остается. Но кто-то должен будет «заплатить» за избыток предложения нефти на рынке. Добровольно сокращать объемы добычи никого не заставишь. Поэтому – принуждать будут силой. Пока просматриваются два кандидата на такое принуждение – Москва с ее «битвой за Украину» и Багдад с его рукотворным кризисом в Иракском Курдистане.

Это пока только предположения, но, согласитесь, имеющие под собой серьезные основания. Мировой рынок нефти – слишком серьезное дело, чтобы пускать ситуацию на нем на самотек. Не работает здесь и пресловутая «невидимая рыночная рука, которая сама все отрегулирует». Поэтому в Вене пахнет сегодня не только весной и дипломатическим прорывом, но и нефтью. И чем дальше – тем этот запах становится все гуще.