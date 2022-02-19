Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:29

18 февраля на улице Тегерана, расположенной в районе Ганг в Сеуле, на постоянной основе повесили флаг Исламской Республики Иран. Теперь знамя Ирана развевается на одной из главных торговых улиц столицы Южной Кореи. Объяснять связь между Веной и появлением иранского флага в Сеуле – совершенно излишне. Скорейшее размораживание иранских активов в размере 7 миллиардов долларов, которые застряли в южнокорейских банках, является одним из принципиальных условий возобновления ядерной сделки, на чем настаивает Тегеран.

Недовольство Ирана Сеулом в этой связи было столь велико, что верховный лидер Ирана не так давно призывал граждан страны отказаться от приобретения любых южнокорейских товаров, которые тонкой струйкой – но все же постоянно поступали на полки иранских магазинов. От бойкота до появления флага прошло всего три месяца, и теперь уже идут переговоры о возобновлении Южной Кореей закупок иранской нефти. Об этом же говорят и в Японии. Цутомо Сугимори, председатель Нефтяной ассоциации в Японии и генеральный директор крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Eneos заявил, что его компания рассматривает возможность возобновления импорта нефти из Ирана. По его словам, «для возобновления импорта нефти из Ирана потребуется два-три месяца после реанимации ядерной сделки, чтобы компания могла организовать логистику по страхованию судов и доставке». Все это было бы попросту невозможным, если бы в Вене, на переговорах по СВПД, не наметился масштабный прорыв. И настроение бизнеса здесь говорит красноречивее, чем заявления политиков. Впрочем, и их риторика претерпела в последние недели кардинальные изменения и теперь просто искрит оптимизмом. Дело дошло до того, что информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорном процессе в Вене, опубликовало детали готовящегося соглашения. Официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде оценил эту публикацию весьма негативно: «Дезинформация, замаскированная под репортаж, опасна. Текст окончательного соглашения, которое позволит вернуться США в СВПД, будет сильно отличаться от этого искаженного, ничем не подтвержденного варианта, породившего слухи. Это не будет двустороннее соглашение. По мере приближения последних дней переговоров нам стоит ожидать еще больше сплетен».