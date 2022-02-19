В «ДНР» заявили, что поймали «украинских диверсантов»
В «министерстве госбезопасности» самопровозглашенной «ДНР» утверждают, что 19 февраля «спецназ» псевдоведомства в Донецке задержал украинскую «диверсионно-террористическую группу».
«Украинские диверсанты» якобы планировали осуществить на территории «республики» подрывы фильтрационных станций, газопроводов и электроподстанций, говорится на сайте «МГБ ДНР».
В «министерстве госбезопасности» утверждают, что во время задержания «диверсанты» отстреливались, и были ранены «спецназовцы».