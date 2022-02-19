Акар назвал часть сообщений в СМИ о военных действиях в Украине фейком

Сообщения в СМИ о военной активности в Украине нужно оценивать осторожно, так как часть из них является дезинформацией, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс. В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций", - цитирует ТАСС турецкого министра.

Акар также подчеркнул, что на Мюнхенской конференции по безопасности Турция прокомментировала ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов: "Мы заявили, что положения конвенции выгодны для всех сторон. Мы искренне желаем, чтобы страны на побережье Черного моря жили в безопасности и комфорте".