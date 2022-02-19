Задержания в Беларуси: КГБ заявил, что готовился срыв референдума

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал группу людей, которые, по данным ведомства, планировали сорвать референдум по правкам в Конституцию, передает РБК со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.

В сюжете телеканала говорится, что люди «призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им», они отправляли им письма от имени милиционеров и судей, в которых содержались прямые угрозы. В КГБ утверждает, что задержанные получали указания из-за рубежа, их «кураторы из-за границы» установлены.

«Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством», — заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Он назвал действия по срыву референдума тяжким преступлением и проявлением экстремизма.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Беларуси пройдет 27 февраля. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». В итоговом варианте предложено изменить преамбулу и 82-ю статью Основного закона, исключить две статьи, дополнить текст одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями, напоминает РБК. В частности, поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Конституцию предлагается дополнить статьей о неприкосновенности президента, которая также запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.