Лондон заявил о «наихудшем сценарии, который может произойти на следующей неделе»

Российские военные могут напасть на Украину уже на следующей неделе. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает Reuters.

«Наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», – считает британский министр.

По мнению руководителя британского дипведомства, Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с начала XX века. «Боюсь, что Россия не воспринимает всерьез возможность дипломатического урегулирования», – подчеркнула Трасс.