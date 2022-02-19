В России заявили о 40 тысячах беженцев из «ДНР» и «ЛНР»

В Россию вывезли около 40 тысяч человек с территории неподконтрольного Украине Донбасса. Они находятся в Ростовской области, сказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 февраля.

«Сейчас они размещены в основном в 92 пунктах временного размещения», – сказал Чуприян, добавив, что за последние сутки около двух тысяч беженцев на двух составах отправлены в Воронежскую и Курскую области РФ.