Евросоюз не поверил заявлениям донецких сепаратистов

Евросоюз считает безосновательными заявления, исходящие из неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, о возможном нападении со стороны Украины. Брюссель осудил использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы гражданских районов и призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границы с Украиной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«ЕС не видит оснований для утверждений, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, сдержанности и деэскалации»,— говорится в заявлении Борреля, которое передает «Коммерсант».

Брюссель также приветствовал «позицию сдержанности» Украины перед лицом «продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». ЕС обеспокоен, что «инсценированные события» могут стать предлогом для «военной эскалации».