Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 21 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туман, изморось. Подует умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 3-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 февраля умеренные колебания метеофакторов не отразятся на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана осадков также преимущественно не ожидается. Однако вечером в некоторых горных районах пройдут дожди. В ночные и утренние часы туман. Западный ветер местами подует с порывами. Температура ночью составит 1-6, днем 14-19 градусов тепла. В горах до 0-5 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 3-8 градусов выше нуля.