Запад считает, что не может вечно предлагать России «оливковую ветвь»

Запад не может все время предлагать Москве переговоры и оливковую ветвь и введет масштабные экономические санкции в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — сказал Мишель.

Он также выразил мнение, что Россия пыталась «разделить Запад», но «добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников [США и Канаду] и партнеров по всему миру», в том числе Японию.