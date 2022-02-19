В Турции перенесли церемонию открытия моста «Чанаккале 1915»
Открытие подвесного моста «Чанаккале 1915» через пролив Дарданеллы состоится 18 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер напомнил, что строительство моста завершилось на полтора года раньше срока, открытие было запланировано уже на 26 февраля. Однако дата открытия моста перенесена на 18 марта по просьбе граждан и пройдет в день празднования годовщины Победы в битве при Чанаккале, передает Anadolu со ссылкой на твиттер турецкого президента.
Каждая из 87 частей пролета моста «Чанаккале» весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина - 48 метров. У нового моста, строительство которого велось с 18 марта 2017 года, самый длинный в мире центральный пролет - в 2023 метра. Цифра не случайна, отмечает агентство, она напоминает о «Проекте развития Турции 2023», нацеленном на включение Турции в десятку мировых экономических держав. Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигает 4 608 метров. Благодаря мосту время в пути через пролив Дарданеллы сократится до 6 минут.
Дата 18 марта 2022 года для сдачи моста в эксплуатацию выбрана не случайно. Именно в этот день в 1915 году в битве при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу.