Российские войска останутся в Беларуси: Москва и Минск решили продлить учения

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил Хренин, слова которого приводятся в телеграм-канале Минобороны Беларуси.

Хренин отметил, что в ходе дальнейшей проверки будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

Как заявил Хренин, "в целом ее направленность останется неизменной - она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ".

10 февраля Россия и Беларусь начали крупные маневры "Союзная решимость-2022", напоминает Интерфакс. Учения в Беларуси, на которые РФ перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа (ВВО), должны были продлиться до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.