«Омикрону» предсказали вечную жизнь с человеком

Новый штамм коронавируса «омикрон» может остаться в человеческой популяции навсегда и стать сезонным вирусом. Такое предположение в интервью «Российской газете» высказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Руженцова объяснила это повышенной восприимчивостью слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении. Специалист полагает, что коронавирус всё равно продолжит мутировать. Это даст ему преимущество, которое поможет преодолевать сформированный к предыдущим штаммам иммунитет.

Доктор наук также рассказала, как отличить ОРВИ от омикрон-штамма. По её мнению, из-за схожести симптомов с другими инфекциями это можно сделать только при помощи проведения специальных тестов.