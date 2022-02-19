Турция показала свой истребитель-невидимку

Турецкий истребитель-невидимка пятого поколения TF-X предположительно совершит свой первый полет в ближайшие три года. Eurasian Times пишет, что турецкая государственная аэрокосмическая компания представила макет истребителя TF-X в натуральную величину на авиасалоне в Сингапуре.

С 15 по 18 февраля модель самолета находилась в выставочном центре Чанги. TF-X - истребитель пятого поколения, внешне напоминающий F-35 Lightning II компании Lockheed Martin. Самолеты собственного производства должны заменить истребители F-16, стоящие на вооружении турецких ВВС, к 2030 году.

TF-X - многоцелевой истребитель с двумя двигателями, предназначенный в основном для миссий класса ”воздух-воздух”, но он также может быть задействован и для поражения наземных целей.

Турецкая государственная аэрокосмическая компания сообщает, что как только все критически важные функции (расширенная ситуационная осведомленность, системы датчиков, малая заметность, грузоотсек и т.д.) будут обеспечены в рамках программы TF-X, Турция станет одной из немногих стран, где существует технология, инженерная инфраструктура и возможности для производства истребителя пятого поколения и даже еще более современных.