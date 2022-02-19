Официальные сообщения об инциденте были выдержаны в традиционном иранском стиле – ничего, дескать, страшного, загорелся склад КСИР, на котором хранились моторные масла и смазочные материалы. Из повреждений – сгорел один сарай. Сущие, словом, пустяки, никаких поводов для волнений нет, пожарные молодцы.

Выбор цели для атаки – достаточно красноречив. Два иранских беспилотника, парящие в сторону Израиля, были сбиты американскими системами ПВО в северном иракском городе Эрбиль. В результате совместного расследования американской и израильской разведок – а что это там пролетало? - был сделан вывод, что они являются иранским ответом, попыткой точечного удара по израильским целям, на атаки по объектам Ирана в Сирии.

Но уже к концу недели стала появляться информация о том, что не склад моторных масел загорелся, да и пожар был не случайным. А затем все стало ясно окончательно – с помощью барражирующих боеприпасов, которые еще называют беспилотниками-камикадзе, был атакован склад, на котором хранятся иранские атакующие БПЛА дальнего радиуса действия.

Что примечательно, беспилотники-камикадзе, запущенные в сторону складов КСИР в Керманшахе, имеют весьма ограниченный радиус действия. Что означает – запускали их где-то совсем рядом и с иранской территории. Как водится в таких случаях, первым подозреваемым является организация «Моджахедин-э халк», уже давно с распахнутой душой предоставившая свое агентуру в Иране израильской разведке.

В еврейском государстве решили – состоится сделка по ядерной программе или нет, но Израиль оставляет за собой свободу действий в отношении Ирана. И хотя накал риторики «Смерть сионистскому государству!» в Тегеране несколько поубавился – израильтяне не намерены спускать иранцам любые недружественные акты. «Вот наши красные линии – и не вздумайте их переступать», - именно такой месседж был заложен в атаке на базу КСИР в Керманшахе.

Одновременно с этим израильтяне в очередной раз продемонстрировали свои агентурно-разведывательные возможности в Иране. С лета прошлого года их успешные акции – от кибератак до диверсий – просто вопиют, иначе не скажешь, иранским властям только об одном: «Ваша система безопасности течет как решето, и мы можем наносить болезненные удары по тем объектам, которые вы считаете защищенными. Нет у вас мест, до которых бы мы не дотянулись».

В администрации президента Ибрагима Раиси и в канцелярии Верховного лидера эту проблему прекрасно понимают – но сделать пока ничего не могут. Реформа системы государственной безопасности – дело долгое, дорогостоящее, к тому же осложненное противоречиями правящих иранских кланов, где сейчас идет ожесточенный передел сфер влияния – реформаторов-то вытеснили, а консерваторы никогда не были монолитом, внутри их лагеря достаточно противоречий.

В итоге Израиль активно использует открывшееся для него «окно разведывательных возможностей» в Иране, а Тегеран пока ничего этому противопоставить на собственной территории не может. Причем «на собственной территории» – здесь ключевое слово. Проигрывая в том же Керманшахе, иранская разведка берет реванш на территориях других государств – от Ливана и Йемена до Латинской Америки. Что серьезно повышает ставки в этой необъявленной ирано-израильской войне, конца которой не предвидится.