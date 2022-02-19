Кямаледдин Гафаров: Азербайджанское общество не раз становилось свидетелем высокого организаторского мастерства, целенаправленной деятельности Мехрибан ханум Алиевой

«Референдум, проведенный в Азербайджане 26 сентября 2016 года, еще раз подтвердил, что конституционные реформы, в том числе предложение президента Ильхама Алиева о создании института первого вице-президента, политическая воля совпали с позицией азербайджанского общества. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 1 февраля 2017 года, Мехрибан ханум Алиева была назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики. Представляя первого вице-президента на заседании Совета безопасности, президент Ильхам Алиев сказал: « Мехрибан Алиева долгие годы играет важную и активную роль в общественно-политической жизни страны, нашей культурной жизни » . Вот уже пять лет под руководством Мехрибан ханум Алиевой успешно функционирует институт первого вице-президента. Достигнутые за минувший период успехи доказывают, что институт первого вице-президента увеличил оперативность и эффективность управления. Разумеется, в этом важную роль сыграли личные качества и большой управленческий опыт первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой». Об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров.

Депутат отметил, что за минувшие годы благодаря подготовленным под руководством Мехрибан ханум Алиевой и проведенным в Азербайджане международным мероприятиям авторитет страны вырос. Мероприятия, проведенные под руководством и при организации Мехрибан ханум Алиевой, еще раз продемонстрировали, что Азербайджан – сильное государство.

«Азербайджан и мировая общественность во время проведенных в Баку в 2017 году IV Игр исламской солидарности вновь стали свидетелями высокого организаторского мастерства первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой. Кроме того, историческим событием является инициатива Мехрибан ханум Алиевой в 2019 году о проведении в Азербайджане 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и достижение этого. Азербайджанское общество неоднократно становилось свидетелем высокого организаторского мастерства, целенаправленности Мехрибан ханум Алиевой в ее деятельности как президента Фонда Гейдара Алиева, так и руководителя оргкомитетов различных международных мероприятий, проведенных в нашей стране на высоком уровне. Первый вице-президент Азербайджана в период политической карьеры и общественной деятельности с большим мастерством справлялась со всеми начатыми делами. Деятельность Мехрибан ханум Алиевой – воплощение политики "мягкой силы" страны. Первому вице-президенту Азербайджана принадлежат неоценимые заслуги в увеличении числа друзей Азербайджана в системе международных отношений. Благотворительные мероприятия Мехрибан ханум Алиевой охватывают многие страны. Фонд Гейдара Алиева, президентом которого она является, уже долгие годы является полномочным представителем гуманитарной и культурной дипломатии Азербайджана, и эта деятельность - прежде всего презентация и агитация Азербайджана в мире. Благодаря глобальным инициативам Мехрибан ханум Алиевой межкультурный диалог превратился в международный бренд Азербайджана. В результате международных мероприятий, организованных в нашей стране непосредственно первым вице-президентом Азербайджана, наша страна считается одним из адресов межкультурного диалога на политической карте мира», - отметил К.Гафаров.

Депутат подчеркнул, что особое место в деятельности Мехрибан ханум Алиевой занимает работа по совершенствованию систем образования и здравоохранения страны. По непосредственной инициативе первой леди в Азербайджане ежегодно реализуются грандиозные проекты в области образования и воспитания детей и подростков, развития и совершенствования здравоохранения. Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева всегда проявляет внимание к детям, выступает опекуном больных детей и детей, лишенных родительской заботы.

«Однозначно следует отметить, что деятельность Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан ханум Алиевой, охватывает все сферы общественной жизни страны. Говоря о многогранной деятельности Фонда, следует также подчеркнуть, что этот институт проводил целенаправленную и последовательную работу по доведению до мировой общественности азербайджанских реалий, разоблачению факта агрессии, которой подвергалась наша страна в течение почти 30 лет. Конечно, одним из основных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является забота о детях. Фонд проводит различные мероприятия, массовые акции, чтобы дети росли физически и психически здоровыми. В нашей стране созданы все условия для благополучного, здорового роста детей. Если добавить сюда внимание и заботу о матерях, не останется необходимости в обширном анализе для подтверждения сказанного. Опыт Фонда Гейдара Алиева, с момента своего создания занимающего активную позицию в общественно-политической жизни общества и реализующего значимые проекты для решения проблем детей, является примером для каждой организации. В Фонд, сыгравший важную роль и имевший заслуги в выздоровлении и возвращении к жизни сотен больных с относительно тяжелыми и затяжными болезнями, детей-инвалидов, поступают тысячи благодарственных писем.

Следует также отметить, что мероприятия в связи с больными детьми, проводимые сегодня Фондом Гейдара Алиева не только в Азербайджане, но и в различных странах мира, являются примером истинного милосердия и гуманизма. Исключительное значение имеют проводимые Фондом мероприятия для совершенствования материально-технической базы образовательных и детских учреждений, будущего детей, воспитываемых в детских домах, охраны здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и беспомощных детей. Это в первую очередь создает надежную основу для стремительного экономического развития Азербайджана, решения социальных проблем и укрепления позиций нашей страны в мировом сообществе», – сказал Кямаледдин Гафаров.