В Москве начинаются Дни Азербайджана
С 21 февраля по 1 марта в Москве пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.
В рамках мероприятий Дней Азербайджана в Москве, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Новой Третьяковской галерее откроется выставка картин народного художника Азербайджана Таира Салахова «Произведения из коллекции Третьяковской галереи», передает АзерТАдж.
В павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства откроется выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд». Кроме того, в павильоне «Азербайджан» будет представлен литературный проект «Из уст в уста» на основе поэмы «Семь красавиц» азербайджанского поэта Низами Гянджеви с участием известных российских деятелей культуры и искусства.
22 февраля в музыкальном театре «Геликон-опера» состоится праздничный гала-концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене».