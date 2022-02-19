Кремль: Россия никогда ни на кого не нападала

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заявления Запада о якобы планах России вторгнуться на территорию Украины ведут к нагнетанию напряженности. При этом «президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, такой элемент провокационного характера».

Песков уточнил, что, когда обстановка накалена до максимума, как сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания отправляют грузовые самолеты с вооружением, боеприпасами и так далее. Он добавил, что одновременно властям Украины оказывается дипломатическая и политическая «крыша» — если хоть кто-то пересечет границу Украины, неважно, по какому поводу, то будут «адские» санкции против России. Тогда, сказал он, Россия станет изгоем. «Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем?» — заметил Песков.