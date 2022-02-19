Макрон позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает BFMTV.

За последние сутки это уже вторые переговоры между Зеленским и Макроном, они общались накануне вечером, 19 февраля. Украинский лидер в Twitter сообщил, что рассказал французскому коллеге «об обострении на передовой, наших потерях, обстрелах политиков и международных журналистов». Кроме того, они обсудили возможные пути деэскалации и дипломатического решения конфликта в Донбассе, передает РБК.

Представитель Елисейского дворца после переговоров заявил, что Макрон прилагает «последние усилия», чтобы предотвратить крупный конфликт в Украине.