После того, как прозвучал китайский гимн, начался парад спортсменов. Затем зрителям был продемонстрирован видеоролик с лучшими фрагментами Олимпиады. Далее состоялось награждение призеров масс-старта в лыжных гонках.

Мэр Пекина передал олимпийский флаг главе МОК Томасу Баху, а тот вручил его мэрам Милана и Кортине-д'Ампеццо, где пройдет Олимпиада-2026.

Томас Бах в своей речи заявил, что Китай проделал большую работу и позаботился о безопасности гостей. Он отметил, что Олимпиада была организована великолепно.

Глава МОК объявил Игры закрытыми и пригласил всех через четыре года в Италию.

Напомним, Азербайджан на Олимпиаде в Пекине представляли фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова, которые заняли 18-е и 15-е места соответственно.