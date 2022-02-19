В Баку неизвестным лицом (или лицами) убиты женщина и двое ее детей. В связи с этим Генпрокуратура распространила заявление.

Согласно сообщению, 20 февраля около 14:00 в прокуратуру Низаминского района Баку поступила информация о том, что Гюльнар Гараханова (1983 г.р.) и двое ее малолетних детей скончались от полученных колото-резаных ранений на съемной квартире в Баку.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тела убитых. В прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц).

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление виновного лица (лиц) и привлечение его (их) к ответственности.