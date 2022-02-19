Беннет обратился к израильтянам в Украине: не время полагаться на авось, возвращайтесь

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал израильтян, находящихся в Украине, вернуться домой. С таким заявлением он выступил в воскресенье, 20 февраля.

"Сейчас непростое время с точки зрения глобальной стабильности. Мы не знаем, что может произойти. Я не хочу комментировать события. Для нас сейчас важно, чтобы израильтяне, находящиеся в Украине, вернулись домой", – цитирует израильского премьера Mignews.

По словам главы израильского правительства, МИД принимает все необходимые меры и прилагает максимум усилий в этом вопросе. "Украину покинули более трех тысяч израильтян, однако есть еще много тысяч тех, кто все еще остается там, в то время как некоторые авиакомпании отменяют рейсы. Потому я обращаюсь к гражданам Израиля: сейчас не время рассчитывать на авось. Лучше потерпеть некоторые неудобства сейчас, чем столкнуться с реальной опасностью для вашей жизни потом. Возвращайтесь домой", – резюмировал Беннет.