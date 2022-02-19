Москва обвинила Париж в утечке информации после переговоров

Франция не раз допускала утечку информации после переговоров с российской стороной, в том числе искажая данные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши французские коллеги – причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции – но коллеги из министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали», – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду, что «не придется жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов». «Но когда нужно доказать правоту нашего президента – мы будем делать что угодно», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном сказал, что инициативу депутатов Госдумы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» якобы можно не принимать в расчет. Комментируя эту информацию, ранее Песков заявил, что Ле Дриан исказил нюансы телефонного разговора двух лидеров.