Эхо января: в Казахстане задержали бывшего министра обороны

Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по подозрению в бездействии во время беспорядков в стране, возникших в начале января текущего года. Задержанного поместили в СИЗО в Нур-Султане.

Интерфакс-Казахстан со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в отношении бывшего министра начали досудебное расследование по ст. 452 (бездействие власти) УК Казахстана.

В первых числах января в Казахстане начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооруженный мятеж, центром которого стал Алматы. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. В конце января были арестованы экс-председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов. Их заподозрили в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Материалам уголовного дела, фигурантами которого они стали, присвоен гриф «совершенно секретно».