Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге состоялся матч 16-го тура «Зиря» - «Сабах».

«Зиря» одержала победу со счетом 2:0. Оба мяча забил Хамиду Кейта, отличившийся на 63-й и 4-й добавленной минутах.

Обыграв «Сабах», «Зиря» с 28 очками занимает 3-е место, опережая «Нефтчи» на 3 очка. «Нефтяники» вчера победили «Кешля» - 3:1. Еще в одном вчерашнем матче «Габала» со счетом 2:0 одолела «Сабаил».

Матч «Карабах» - «Сумгаит» перенесен на 12 мая, чтобы агдамский клуб мог лучше подготовиться к ответной игре с французским «Марселем» в Лиге конференций.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 36 очков (15 матчей)

2. «Габала» - 29 (16)

3. «Зиря» - 28 (16)

4. «Нефтчи» - 25 (16)

5. «Сабах» - 20 (16)

6. «Кешля» - 14 (16)

7. «Сумгаит» - 13 (15)

8. «Сабаил» - 11 (16).