Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 20:12

По итогам заседания Совета по денежной политике Центробанк Турции, даже при почти 50-процентном уровне инфляции, спровоцировавшей в прошлом году валютный кризис, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на уровне 14 процентов. Зато полной неожиданностью для экспертов стал прогноз регулятора о начале дефляции. В Центробанке рост инфляции связывают с факторами, не имеющими ничего общего с экономическими реалиями, а также с подорожанием сырья и сбоями в отлаженной цепочке поставок. Важную роль в оздоровлении баланса текущих операций в Турции связывают с долгосрочными кредитами в национальной валюте – лире.

Вопреки мнению аналитиков, ожидающих сохранения ценового давления на заработную плату, турецкий Центробанк, наоборот, планирует во второй половине текущего года снижение темпов инфляции. Аналитики отмечают, что после дорогостоящих государственных интервенций на валютном рынке, направленных на защиту депозитов в лире, национальная валюта, упавшая в 2021 году на 44 процента, торгуется сегодня на удивление стабильно. Тем не менее уровень среднегодовой инфляции, достигшей в январе своего двадцатилетнего пика и составившей 48,69 процента, наглядно проявил уязвимость лиры и всерьез встревожил инвесторов. В результате Центробанк Турции вынужденно приостановил цикл «смягчения». По всей видимости, этот шаг был согласован с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стремится для наращивания темпов роста экономики и экспорта снижать банковскую ставку. Кстати, президент Эрдоган по-прежнему уверен, что основная гарантия сдерживания инфляционных процессов и сохранения темпов промышленного роста – это борьба с манипуляциями на финансовых рынках. И, как показывает практика, не без оснований. В то время как многие страны все еще пребывают в кризисе, вызванном пандемией коронавируса, Турция получает весомые дивиденды от инвестиций, вложенных ранее в национальную экономику и здравоохранение. Эрдоган настроен оптимистично, не сомневается, что социальные и экономические проблемы, обрушившиеся на граждан Турции, вскоре будут решены, а также полон решимости вывести страну в число десяти ведущих экономик мира. «Мы не допустим, чтобы уровень роста цен превратился в преграду на пути страны к экономическому процветанию, - утверждает Эрдоган. – Уверен, что инфляция в Турции опустится до однозначного уровня».

Между тем международное рейтинговое агентство Fitch считает, что «мягкая» финансовая политика Анкары может привести к дальнейшему росту инфляции, ослаблению лиры и давлению на международные резервы. В результате Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте с «BB–» до «B+», выставив свой прогноз как «негативный». Примерно такого же мнения придерживаются многие иностранные финансовые эксперты, считающие, что слабая национальная валюта, высокие темпы инфляции, недоверие к политике государства и другие негативные факторы не дают основания говорить в обозримом будущем о позитивных переменах в экономике. Впрочем, у Анкары есть свои контрдоводы. В частности, большие надежды возлагаются на недавно принятый закон об освобождении депозитов в конвертированной лире от корпоративного подоходного налога на прибыль, полученную в результате конвертации. Эта схема, обнародованная Эрдоганом в декабре прошлого года, компенсирует вкладчикам потерю стоимости лиры, понесенную в течение срока действия депозита. По словам президента Турции, депозиты в рамках этой схемы уже достигли 163 миллиарда лир (12,1 миллиарда долларов). Хотя большая часть этой суммы, по некоторым данным, поступает из существующих счетов в лирах, а не в долларах или евро. Новый пакет мер по поддержанию экономики включает снижение ставки НДС на ряд продтоваров первой необходимости с 8 до 1 процентов. По мнению Эрдогана, это повысит эффективность борьбы с высокой инфляцией. Президент выразил уверенность, что этот шаг правительства позволит сократить темпы инфляции, и призвал предпринимателей снизить цены на продовольственную продукцию как минимум на семь процентов.

Наряду с этими мерами, правительство Турции продолжает курс на рост экономики с упором на инвестиции, повышение занятости, производство и экспорта, а также обеспечение профицита внешней торговли. И хотя перечисленные выше макроэкономические показатели действительно растут высокими темпами, в отношении инфляции они пока только прогнозируется. По словам министра казначейства и финансов Турции Нуреттина Небати, лишь к концу года ожидается снижение темпов инфляции до 24 процентов при нынешних 48,69 процента. Что же касается обещанной Эрдоганом однозначной инфляции, то это может произойти не раньше июня 2023 года. Президент четко декларирует, что вхождение Турции в мировую десятку наиболее развитых экономических государств будет достигнуто посредством снижения уровня инфляции, повышения благосостояния населения, а также достижения ряда других намеченных целей. В частности, уже в этом году власти увеличат объем субсидий для поддержания сельского хозяйства до 29 миллиардов лир. Эрдоган анонсировал также открытие залогового лимита в 60 миллиардов лир для отечественных компаний. Этот лимит будет включать три новых пакета финансовой поддержки предпринимателей под поручительством кредитно-гарантийного фонда.