После главы МИД в Баку едет спикер парламента Молдовы

Согласно сообщению, Гросу посетит Баку по приглашению председателя азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой. Программа визита включает встречи с руководством Милли Меджлиса, премьер-министром страны Али Асадовым, а также встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане.

Ранее Баку посетил с визитом министр иностранных дел Молдовы Николае Попеску. Здесь он обсуждал вопросы возможных поставок азербайджанского газа в Молдову и отправку на освобожденные территории Азербайджана молдавских саперов для участия в работах по разминированию. Во время визита Попеску был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.