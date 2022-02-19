Вашингтон обеспокоен решением Москвы и Минска

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о беспокойстве Вашингтона из-за продления совместных учений России и Беларуси, сообщает CNN. По словам Блинкена, это свидетельствует о подготовке Россией «почвы для вторжения».

«Теперь они оправдывают продолжение учений, которые, по их словам, должны были закончиться сейчас. Продолжение на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины – ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность», - цитирует РБК слова американского госсекретаря.

О продолжении учений в виде «проверки сил реагирования Союзного государства» ранее 20 февраля заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Он пояснил, что решение было принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе». Совместные учения «Союзная решимость» должны были завершиться 20 февраля.