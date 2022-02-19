Посол Антонов: Россия не планирует «вторжение» в Украину и считает Донбасс и Луганск украинскими

Российская сторона не планирует «вторжение» в Украину и не предпринимает его в настоящий момент. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.

«Нет вторжения. И нет таких планов. ...Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск – это часть Украины», - сказал Антонов, передает ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что вопрос ситуации в Украине сейчас не является ключевым. По словам Антонова, важно, смогут ли страны выработать твердые гарантии в сфере безопасности для всех. «Мы хотим, чтобы все было закреплено на бумаге. Мы хотим видеть юридически обязывающие гарантии российской безопасности. …Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО», - заявил дипломат.