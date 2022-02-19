Путин и Макрон решили, как остановить эскалацию конфликта в Украине

Во время телефонных переговоров в воскресенье президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине «в ближайшие часы», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Встреча необходима для того, чтобы все заинтересованные стороны «подтвердили свою приверженность прекращению огня» на линии соприкосновения. Reuters со ссылкой на неназванного советника президента Франции сообщил, что встреча группы запланирована на понедельник.

Кроме того, президенты России и Франции договорились возобновить работу в «нормандском формате» «на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни», сообщает РБК со ссылкой на заявление представительства французского президента.

Стороны также согласились, что необходимо добиваться дипломатического решения нынешнего кризиса на востоке Украины. «Для этого в ближайшие дни и недели будет проведена интенсивная дипломатическая работа. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой Лавровым в ближайшие дни. В Париже будут проведены несколько консультаций», - говорится в релизе.

Разговор Путина и Макрона длился 1 час 45 минут, сообщал Париж. После разговора с Путиным у Макрона состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этого разговора Зеленский в своем Twitter-аккаунте написал, что проинформировал президента Франции о текущей ситуации и о «новых провокационных обстрелах». Елисейский дворец в свою очередь сообщил, что в разговоре с Макроном президент Украины «подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня».