В Израиле заявили, что новое соглашение с Ираном хуже предыдущего

Проходящие в Вене переговоры мировых держав с Ираном вышли на финишную прямую. Ожидается, что договор будет достигнут уже на этой или следующей неделе. Он позволит сторонам вернуться к ядерному соглашению, заключенному в 2015 году. Об этом пишет израильское издание Vesty.co.il.

Новое соглашение предусматривает, что на первом этапе стороны сделают несколько жестов доброй воли для построения доверия, отмечает издание. Тегеран, например, должен будет прекратить обогащать уран более чем на 5% и освободить заключенных в Иране западных граждан. Запад, в свою очередь, должен будет разморозить иранское имущество на 7 миллиардов долларов, которое было заморожено Южной Кореей вследствие американских санкций.

Затем наступит этап снятия с Ирана санкций. По предварительным оценкам, он начнется минимум через один месяц – максимум через три месяца после заключения договора.

В Израиле более всего недовольны параграфом о снятии с Ирана санкций, потому что, считает издание, это позволит ИРИ снова продавать нефть и получать за это большие деньги. Помимо этого, Иран получит 7 миллиардов долларов наличными от размороженного Южной Кореей имущества.

По сообщению Reuters, Иран уже получил черновик соглашения в 20 печатных страницах. До церемонии подписания иранские дипломаты попытаются добиться дополнительных уступок от Запада. Например, ускоренного снятия личных санкций, наложенных на представителей иранских властей и элиты.

В Израиле опасаются, что новое соглашение ограничит Иран всего на 2,5 года, по истечении которых Исламская Республика сможет свободно устанавливать любое количество центрифуг для обогащения такого количества урана, которое необходимо для создание атомной бомбы. "Взамен на два с половиной года ограничений Тегеран получает десятки миллиардов долларов и снятие санкций", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на состоявшемся 20 февраля заседании правительства.

По оценке израильских политических источников, соглашение от 2015 года было проблемным, а нынешнее – еще хуже. Тем не менее, в Израиле уже практически смирились с тем, что, вопреки желанию Иерусалима, соглашение будет подписано.